У Києві повідомили про підозру водію, який у п’яному стані збив неповнолітню та втік з місця пригоди

Перебуваючи напідпитку, зловмисник наїхав на дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Наразі підозрюваний перебуває у ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Вчора ввечері, до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Оболонському районі столиці, у якій постраждала неповнолітня дівчина. На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та швидка медична допомога.

Попередньо встановлено, що перебуваючи у нетверезому стані, 35-річний водій автомобіля «Chevrolet» скоїв наїзд на 17-річну киянку, яка переходила дорогу по пішохідному переході по вулиці Малиновського. Після вчинення аварії зловмисник втік з місця події, однак, за кілька сотень метрів його затримали небайдужі очевидці злочину.

Рівень алкоголю у крові водія становив 1,5 проміле. Наразі правопорушник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятору тимчасового тримання. Дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, її життю нічого не загрожує.

Слідчі повідомили водієві про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва