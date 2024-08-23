У Києві повідомили про підозру жінці, у якої вилучили психотропів на мільйон гривень

Зловмисниця налагодила збут заборонених речовин, який здійснювали за допомогою сервісу поштових відправлень. Поліцейські затримали її з двокілограмовою партією амфетаміну. За вчинене їй загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили 27-річну наркозбувачку оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Києва спільно зі слідчими Деснянського управління поліції та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва.

Як розповів старший слідчий Деснянського управління поліції Євгеній Блажко, правоохоронці у ході обшуків задокументували діяльність зловмисниці та вилучили психотропні речовини:

«Ми встановили, що жінка отримує гуртові партії психотропних речовин, які надалі фасує на дрібні партії та збуває, відправляючи замовлення клієнтам поштою. Ми затримали її на вулиці Кубанської України з двокілограмовим пакунком порошкоподібною речовиною рожевого кольору схожої на амфетамін. Крім того, за місцем проживання порушниці ми виявили засоби для фасування та пакування заборонених речовин. Все вилучене скеровано на проведення експертного дослідження».

Фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно висновку експерта, вилучена речовина – амфетамін. За попередніми підрахунками її вартість вилученого за цінами «чорного» ринку – понад мільйон гривень.

«Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах. Суд обрав наркозбувачці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Порушниці загрожує до 10-ти років в’язниці з конфіскацією майна», – зазначив слідчий.

Відділ комунікації поліції Києва