У Києві повідомили про підозру жінці, яка силою хотіла «виховати» чужу дитину

На прогулянці порушниця втрутилася в конфлікт свого 9-річного онука з однолітком. Жінка штовхнула в спину неповнолітнього, в результаті чого хлопець впав на металеві ворота та отримав забій грудної клітини.

За скоєне уродженці Київщини загрожує до одного року виправних робіт.

На початку вересня до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що наглядно знайома жінка завдала побоїв її малолітньому сину. Заявниця розповіла правоохоронцям, що на вулиці між її сином та ще одним хлопцем стався конфлікт, який однолітки владнали самостійно, але бабуся малолітнього наздогнала її сина та штовхнула в спину.

В результаті хлопець впав на металеві ворота та забив грудну клітину. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук кривдниці.

Провівши необхідні розшукові заходи, співробітники сектору ювенальної превенції Дніпровського управління поліції встановили особу порушниці. Нею виявилася уродженка Київської області, 1964 року народження, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.

За цим фактом сектором дізнання віддлу поліції №1 Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України – умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до двохсот годин, або виправні роботи, строком до одного року. Наразі дізнавачі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили порушниці про підозру у вчиненні злочину. Міру покарання для жінки обере суд.

Відділ комунікації поліції Києва