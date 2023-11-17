У Києві правоохоронці встановили покидька, який ображав жінку з дитиною

Перебуваючи напідпитку, порушник лаявся у бік перехожої, а також облив її пивом. Дільничні офіцери поліції склали відносно нього адміністративний матеріал за фактом дрібного хуліганства. Також правоохоронці перевіряють місцевого мешканця на прихильність до «руского міра».

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому невідомий з явними ознаками алкогольного сп’яніння конфліктує з жінкою. Зі слів потерпілої, чоловік погрожував їй та її малолітній донці на дитячому майданчику через те, що вони розмовляли українською мовою. Крім цього, порушник нецензурно лаявся, облив жінку пивом та висловлював антиукраїнські гасла. Інцидент трапився на території Дніпровського району столиці.

Фахівці кримінального аналізу протягом декількох хвилин встановили особу та місце проживання порушника, а його фотоорієнтування отримали всі піші наряди на автопатрулі територіального підрозділу поліції. Відтак, менш ніж за годину дільничні офіцери Сергій Алексєєв та Олександр Мазур розшукали чоловіка за місцем мешкання та склали на нього адміністративні матеріли за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Санкція зазначеної статті передбачає штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи строком до шістдесяти годин, або виправні роботи строком до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Зловмисником виявився 36-річний уродженець Вінниччини. Наразі правоохоронці перевіряють його на прихильність до «руского міра» та на причетність до вчинення інших правопорушень на території міста Києва.

Відділ комунікації поліції Києва