У Києві правоохоронці викрили двох осіб, які допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон

Фігуранти виготовляли підроблені документи щодо непридатності чоловіків до військової служби. Свої послуги вони оцінювали в 6 500 доларів США.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, їм загрожує до дев’яти років тюремного ув’язнення.

Слідчі поліції Києва спільно із співробітниками Служби безпеки України, працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили двох осіб, які займались незаконним переправленням осіб через державний кордон.

Правопорушниками виявились 38-річні уродженці Хмельницької та Львівської областей.

Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичного главку поліції Вадим Коломієць, фігуранти організували злочинну діяльність з допомоги чоловікам призовного віку виїхати за кордон:

«Під час досудового розслідування ми встановили, що зловмисники підробляли для «клієнтів» документацію: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби. За свої послуги вони вимагали 6500 доларів США».

Правоохоронці затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також було проведено ряд обшуків за місцями мешкання та здійснення злочинної діяльності у Київській та Хмельницькій області. За результатами вилучено два автомобілі, на яких пересувались фігуранти, мобільні телефони, документи, банківські картки та гроші.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення іншого офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права або звільняє від обов’язку з метою використання його іншою особою та збуті такого документа, за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами та наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також правоохоронці проводять заходи по встановленню інших осіб, причетних до цією злочинної діяльності.

Відділ комунікації поліції Києва