У Києві правоохоронці викрили підстаркувату збувачку нарковмісних пігулок

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60-річна фігурантка продавала сильнодіючі лікарські засоби, які отримувала за рецептом для сина. За місцем проживання жінки слідчі вилучили докази злочинної діяльності, за яку їй загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Оболонського управління поліції спільно з оперативниками встановили, що на вулиці Богатирській мешканка продає заборонені речовини. Відомості про дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

у києві правоохоронці викрили збувачку нарковмісних пігулок

Правоохоронці з’ясували, що жінка продавала заборонені наркотичні лікарські засоби, які отримував її син, перебуваючи на обліку та проходячи курс замісної підтримувальної терапії для наркозалежних.

у києві правоохоронці викрили збувачку нарковмісних пігулок

«В рамках відкритого кримінального провадження ми провели дві оперативні закупки та задокументували факт збуту наркотичних речовин. Залучивши співробітників кінологічної служби, у ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантки слідчі вилучили 89 таблеток, а саме: метадон, димедрол, зопиклон та сонната. Також, вилучено гроші, отримані злочинним шляхом та листок призначень наркотичних та психотропних речовин хворим, які отримують лікування», – повідомив начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергій Бондар.

Працівники поліції затримали порушницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась раніше не судима місцева мешканка, 1963 року народження.

Слідчими, за погодження із Оболонською окружною прокуратурою, фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут наркотичного засобу, вчиненому повторно. Суд обрав правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливісттю внесення застави у розмірі 134 200 гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Крім цього, вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій підозрюваної за статтею 321 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва

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