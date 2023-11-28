У Києві правоохоронці викрили підстаркувату збувачку нарковмісних пігулок

60-річна фігурантка продавала сильнодіючі лікарські засоби, які отримувала за рецептом для сина. За місцем проживання жінки слідчі вилучили докази злочинної діяльності, за яку їй загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Оболонського управління поліції спільно з оперативниками встановили, що на вулиці Богатирській мешканка продає заборонені речовини. Відомості про дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці з’ясували, що жінка продавала заборонені наркотичні лікарські засоби, які отримував її син, перебуваючи на обліку та проходячи курс замісної підтримувальної терапії для наркозалежних.

«В рамках відкритого кримінального провадження ми провели дві оперативні закупки та задокументували факт збуту наркотичних речовин. Залучивши співробітників кінологічної служби, у ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантки слідчі вилучили 89 таблеток, а саме: метадон, димедрол, зопиклон та сонната. Також, вилучено гроші, отримані злочинним шляхом та листок призначень наркотичних та психотропних речовин хворим, які отримують лікування», – повідомив начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергій Бондар.

Працівники поліції затримали порушницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась раніше не судима місцева мешканка, 1963 року народження.

Слідчими, за погодження із Оболонською окружною прокуратурою, фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут наркотичного засобу, вчиненому повторно. Суд обрав правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливісттю внесення застави у розмірі 134 200 гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Крім цього, вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій підозрюваної за статтею 321 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва