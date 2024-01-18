У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який тяжко поранив жінку

Зловмисник декілька разів вдарив жінку ножем. Поліцейські затримали підозрюваного протягом години. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інформація про нанесення ножового поранення жінці надійшла до Дніпровського управління поліції. На місце події терміново прибули лікарі екстреної медичної допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Карина Грані, на місці події правоохоронці встановили, що жінку під час з’ясування стосунків поранив чоловік, з яким вони останнім часом проживають окремо:

«Зловмисник, перебуваючи напідпитку, прийшов до оселі, де наразі дружина мешкає з донькою. Коли жінка відкрила двері, колишній чоловік вдарив її декілька разів ножем у живіт та втік залишивши знаряддя злочину на підлозі. Медики госпіталізували потерпілу, а слідчо-оперативна група вилучила знаряддя злочину – ніж та інші речові докази».

Оперативний черговий передав орієнтування на зловмисника нарядам поліції і протягом години патрульні поліцейські спільно з оперативниками територіального підрозділу встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва