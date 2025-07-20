У Києві «прокурорський» на тротуарі збив жінку та втік з місця події (відео)

У столиці сталася резонансна ДТП за участю працівника прокуратури – чоловік наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис генерального прокурора Олександра Кравченка.

Аварія сталася пізно ввечері, близько 23:30 у суботу, 19 липня, в Голосіївському районі Києва. Як повідомив Кравченко, момент наїзду зафіксувала камера. Після скоєного водій намагався втекти, однак його згодом затримали.

Постраждала жінка, за попередніми даними, вижила. Особа, яка перебувала за кермом, Андрій Молочний. Він обіймає посаду головного спеціаліста у відділі органів прокуратури.

Генеральний прокурор наголосив, що бере справу під особистий контроль і має намір представляти інтереси потерпілої в суді.

«Ще раз наголошую: належність до органів прокуратури – не індульгенція, а відповідальність. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю: так і буде», – заявив Кравченко.