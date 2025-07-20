У Києві «прокурорський» на тротуарі збив жінку та втік з місця події (відео)
У столиці сталася резонансна ДТП за участю працівника прокуратури – чоловік наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис генерального прокурора Олександра Кравченка.
Постраждала жінка, за попередніми даними, вижила. Особа, яка перебувала за кермом, Андрій Молочний. Він обіймає посаду головного спеціаліста у відділі органів прокуратури.
«Ще раз наголошую: належність до органів прокуратури – не індульгенція, а відповідальність. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю: так і буде», – заявив Кравченко.Tweet