У Києві припинено діяльність нелегального онлайн-казино, яке щомісячно заробляло близько мільйона гривень

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям столиці, які організували роботу онлайн казино без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Спільники вдома встановили спеціальне програмне забезпечення для проведення онлайн-ігор. Потенційним гравцям надсилали в месенджері посилання для реєстрації на відповідному вебресурсі через оператора «служби підтримки».

Щомісячний прибуток нелегального онлайн-казино перевищував мільйон гривень. Фінансові операції фігуранти провадили за допомогою мережі дропів, банківські рахунки яких надавалися гравцям для поповнення особистого балансу на сайті казино.

В ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти мобільних операторів, готівку, а також чорнові записи й цифрові докази протиправної діяльності фігурантів.

Пресслужба Київської міської прокуратури