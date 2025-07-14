У Києві припинили роботу шахрайських колл-центрів – одночасно проведено 15 обшуків

Київською міською прокуратурою та окружними прокуратурами проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу колл-центрів, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг.

Встановлено, що у Києві діє група осіб, які з метою заволодіння грошима громадян, організовувала так звані колл-центри, які пропонували інвестувати гроші у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах, а також заробітки на криптовалютних платформах.

Оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів.

Сьогодні прокурори органів Київської міської прокуратури, в рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських колл-центрів на території міста Києва.

У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку (більше 300 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, стартові пакети, різні підроблені посвідчення та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Також у кабінетах офісів, де розміщувались колл-центри, знайшли символіку країни-агресора, портрети путіна, а також подяки від фсб, бланки російських документів, походження яких встановлюється.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконного колл-центру.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі столичної поліції.

Пресслужба Київської міської прокуратури