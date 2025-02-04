У Києві притягнули до відповідальності блогера, який знімав провокативні відео, представляючись кіберполіцейським

Порушення правоохоронці виявили під час моніторингу мережі інтернет. На оприлюдненому відео 28-річний користувач соцмереж, який має десятки тисяч підписників, вів стрім, будучи одягнутий в поліцейський однострій. Порушник, видаючи себе за співробітника кіберполіції, поводив себе зухвало та вживав нецензурну лексику.

Працівники управління кримінального аналізу главку поліції встановили блогера з Дніпропетровщини, який наразі проживає у Києві. Чоловік жодного відношення до поліції не має.

Поліцейські склали у відношенні правопорушника адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 184-3 КУпАП – незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає сплату штрафу у розмірі до 34 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Києва