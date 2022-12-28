У Києві псевдожурналіст стріляв на вулиці з травматичної зброї та поранив перехожу
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом вчинення хуліганських дій із застосуванням пристрою, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, перебуваючи біля ялинкового базару у Подільському районі столиці, вступив у конфлікт з незнайомим йому чоловіком. Під час сутички підозрюваний дістав травматичний пістолет, спрямував його у бік опонента та вистрілив в землю.
Чоловік, у якого стріляли, намагався втекти. Тоді підозрюваний здійснив у його бік ще один постріл, однак влучив у випадкову перехожу, спричинивши їй тілесні ушкодження.
Зловмисника затримали на місці події. Під час огляду правоохоронці вилучили у нього пістолет та дозвіл на користування ним. Також у затриманого виявили редакційне посвідчення столичного інтернет-видання. Однак встановлено, що підозрюваний жодного відношення до редакції цього видання не має, а саме посвідчення має ознаки підроблення.
Суд обрав чоловіку запобіжний захід у виді домашнього арешту, який прокуратура оскаржує.
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.