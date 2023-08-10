У Києві розпочали кримінальне провадження за фактом знесення будинку на вулиці Ярославській

Кримінальне провадження здійснюється за статтею 356 Кримінального кодексу України – самоправство.

До столичної поліції надійшло повідомлення, що за допомогою будівельної техніки сьогодні вранці було знесено будинок по вулиці Ярославській.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та очевидців і наразі здійснюють заходи щодо перевірки наданих власником будинку документів.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 356 Кримінального кодексу України – самоправство.

Відділ комунікації поліції Києва