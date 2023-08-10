У Києві розпочали кримінальне провадження за фактом знесення будинку на вулиці Ярославській

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Кримінальне провадження здійснюється за статтею 356 Кримінального кодексу України – самоправство.

До столичної поліції надійшло повідомлення, що за допомогою будівельної техніки сьогодні вранці було знесено будинок по вулиці Ярославській.

слідчі поліції києва розпочали кримінальне провадження за фактом знесення будинку на вулиці ярославській

На місці події працювала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та очевидців і наразі здійснюють заходи щодо перевірки наданих власником будинку документів.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 356 Кримінального кодексу України – самоправство.

Відділ комунікації поліції Києва

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