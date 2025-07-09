У Києві серійного крадія, який обікрав 20 установ на ₴16 млн, засудили до 11 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури Святошинський районний суд Києва визнав 37-річного чоловіка винним у скоєнні серії крадіжок.

Встановлено, що обвинувачений вночі у Святошинському районі пробирався у торгівельні центри, де були банкомати і термінали з грошима, а також крамниці, перукарні, забираючи гроші та цінні речі, які можна продати. Загалом йому інкримінували крадіжки з 20 установ на загальну суму понад 16 млн гривень.

Чоловік мав професійне обладнання та навички, які тривалий час дозволяли вчасно зникати з місць крадіжок. Затримали його під час чергової спроби потрапити вночі в один з торгівельних центрів.

Зважаючи на надані стороною обвинувачення докази, у суді чоловік свою вину визнав. Вироком Святошинського районного суду Києва його засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП в м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури