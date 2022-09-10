У Києві шахрай намагався обміняти пошкоджені банкноти з окупованих територій на ₴40 тис. (фото)

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 20-річному громадянину за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки та вилучених з обігу банкнот національної валюти (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, уродженець міста Миколаїв, достовірно знаючи, що банкноти номіналом 500 та 1000 грн, у яких є механічні пошкодження – отвори, підлягають обов’язковому вилученню, прибув до одного із ТЦ у Солом’янському районі міста Києва, щоб скористатися терміналом для поповнення своїх рахунків такими купюрами.

У такий спосіб громадянин зарахував на банківські картки 40 тис. грн.

За результатами проведеного невідкладного обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили докази протиправних дій, а саме банкноти з наявними механічними пошкодженнями.

Як відомо, на початку активних бойових дій на території України та неможливістю банківськими установами вивезти готівкові кошти з тимчасово непідконтрольних територій України, Національний банк України надав дозвіл банкам на пошкодження таких грошей, у тому числі механічним шляхом. Також Нацбанк заборонив фінансовим установам приймати від населення пошкоджені купюри для обміну.

Такі заходи були вжиті для зменшення ризику потрапляння цих банкнот у готівковий обіг, адже йдеться про гроші, які могли бути викраденими окупантами або мародерами із захоплених відділень банків.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників Управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції України.

Київська міська прокуратура