У Києві слідчі повідомили про підозру чоловіку, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси

Під час невідкладного обшуку транспортного засобу, який належить зловмиснику, правоохоронці виявили пістолет та 150 набоїв до нього. Тепер 29-річному уродженцю Вінничини загрожує до семи років позбавлення волі.

Слідчі Дніпровського управління поліції за оперативного супроводження співробітників відділу кримінальної поліції та працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України викрили чоловіка, який зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси без належного дозволу. Порушником виявився раніше не судимий уродженець Вінниччини, 1994 року народження.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Олександр Циба, правоохоронці затримали зловмисника під час відпрацювання оперативної інформації, отриманої напередодні:

«У ході огляду автомобіля марки «Джип Компас», яким користується чоловік, у багажному відділенні ми виявили комплектуючі деталі пістолету Макарова та 150 набоїв до нього. Відповідного дозволу на зброю чоловік не надав, відтак ми затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За висновком експертизи, вилучені зброя та набої — бойові».

За цим фактом слідчим відділом територіального підрозділу розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санація статті передбачає до семи років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Досудове розслідування триває», — зазначив Олександр Циба.

Відділ комунікації поліції Києва