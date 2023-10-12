У Києві спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр, вчинивши стрілянину

Published

Сьогодні зранку озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі, під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі та здійснив кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група.

Подія сталась на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва. До поліції Києва надійшла інформація про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та здійснив постріли. Негайно на місце прибули спецпризначенці КОРДу.

У Києві спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр

Як стало відомо, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити «розтяжку» біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців.

У Києві спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр

У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного.

Відділ комунікації поліції Києва

Like

Tags:

You may also like...