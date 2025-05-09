У Києві спіймали чоловіка, який вирішив «збагатитися», обікравши п’ятикласників: вкрасти у дітей під час фізкультури – це новий рівень «дна»

Так, буває різне. Бувають великі афери, бувають вуличні грабежі… А буває ось таке. У Голосіївському районі столиці поліція затримала 34-річного чоловіка, який, мабуть, вирішив, що легких грошей багато не буває, навіть якщо це гроші (чи точніше, гаджети) дітей.

Двоє п’ятикласників з місцевої гімназії, як звичайні діти, займалися фізкультурою і залишили свої речі без нагляду на лавочці. Ну хто б міг подумати, що знайдеться дорослий дядько, який цим скористається? Наш “герой” не розгубився: підійшов, тихенько взяв дві сумки і потягнув звідти два мобільні телефони та смарт-годинник. Великий улов, нічого не скажеш!

Але поліція, отримавши повідомлення (схоже, від когось із батьків, бо діти в 5-му класі навряд чи самі дзвонили), спрацювала досить оперативно. Цього “майстра легкої наживи” швидко знайшли, затримали, а під час обшуку, на щастя, знайшли і викрадені дитячі гаджети, зазначає Відділ комунікації поліції Києва.

Тепер цьому пану світить підозра за статтею “Крадіжка”. Звучить грізно, хоча скоєно її проти дітей і, по суті, на дрібницях. Але закон є закон, і за таке “збагачення” можна отримати до восьми років за ґратами.

Суд вже відправив його в СІЗО, правда, з можливістю вийти під заставу. Цікаво, чи знайдеться хтось, хто внесе заставу за крадія дитячих телефонів?

Отака історія про те, як низько можна впасти. Сподіваємося, діти отримають свої гаджети назад, а чоловік отримає по заслугах.