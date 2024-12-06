У Києві судитимуть 11 учасників злочинної організації, яка торгувала наркотиками з Іспанії

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 11 учасників злочинної організації, які налагодили логістику та забезпечували отримання наркотиків з Європи та надалі продавали їх в Україні (ч.1, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України).

Члени злочинної організації налагодили канал контрабандного постачання в Україну з Королівства Іспанії наркотичних засобів та психотропних речовин, які надалі збували у м. Києві та на території України, а також незаконним збутом шляхом передачі із рук в руки та поштою.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій задокументовано збут наркотичних засобів та психотропних речовин: кокаїн близько 2500 г, канабіс близько 2100 г, МДМА близько 364 таблеток.

У ході проведення обшуків за місцем проживання членів злочинної організації працівниками поліції було вилучено кокаїну близько 250 г, канабісу близько 300 г, МДМА 35 таблеток.

У кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти у сумі 220 600 грн, 7 750 доларів США, 1000 євро, транспортні засоби фігурантів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі, стосовно 8 членів злочинної організації, включаючи організаторів діє запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, стосовно 3 учасників злочинного угрупування, за рішенням суду діють інші запобіжні заходи не пов’язані з триманням під вартою.

Київська міська прокуратура