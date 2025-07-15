У Києві судитимуть 14 членів злочинної організації, які крали гроші з банківських карток громадян Чехії

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 4 організаторів та 10 учасників злочинної організації, які шляхом обману отримували дані банківських карток громадян Чеської Республіки та знімали з них гроші.

Членів угруповання затримали в рамках масштабної операції, проведеної спільною слідчою групу «Victory» у складі правоохоронців України та Чеської Республіки у вересні 2023 року.

Учасники злочинної організації знаходили оголошення з продажу товарів на чеських онлайн-платформах «Sbazar», «Bazos», «Vinted» (аналоги «OLX»), переписувалися з продавцями та домовлялися про купівлю товару з оплатою через онлайн-сервіси. Далі продавцям надсилались фішинг-посилання, що імітують справжні сторінки оплати онлайн-сервісу. Після того як потерпілі вводили туди свої дані, зловмисники отримували дані їх банківських карток.

Злочинне угруповання працювало із чітким розподілом ролей, де кожен учасник відповідав за певний напрям роботи. Так, найчисельніша низова ланка – так звані «воркери» – безпосередньою шукали оголошення з продажу товарів на онлайн-платформах та спілкувалися з продавцями, а потім надсилали у чат-бот злочинної організації інформацію про те, що умовили «клієнта» на онлайн-оплату.

У ході досудового розслідування та в результаті обміну матеріалами в рамках діяльності спільної слідчої групи «Victory» між правоохоронними органами України та Чеської Республіки були зібрані докази заволодіння членами злочинної організації грошима 19 громадян Чеської Республіки на 1,5 млн грн. Грошима ще 6 осіб намагалися заволодіти.

Пресслужба Київської міської прокуратури