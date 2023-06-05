У Києві судитимуть 16 учасників злочинної організації шахраїв, які обіцяли громадянам працевлаштування за кордоном

Зловмисники під виглядом надання послуг з працевлаштування заволоділи коштами 63 потерпілих на суму близько мільйона гривень. Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що минулого року співробітники управління протидії кіберзлочинам у Києві спільно зі слідчими Дарницького управління поліції викрили групу шахраїв.

У березні 2022 року спільники – чоловіки та жінки віком від 18 до 39 років, уродженці Житомирської області, які тимчасово проживали у Києві, створили п’ять колл-центрів у столичних орендованих приміщеннях та пропонували потенційним клієнтам роботу. Переважно на той час жертвами зловмисників стали вимушені переселенці та біженці, які шукали роботу за кордоном, а також іноземні громадяни. Після отримання від потерпілих платежу у сумі близько 250 євро жодних дій, направлених на працевлаштування громадян зловмисники не вчиняли, натомість повністю припиняли з ними зв’язок, а отримані кошти через фіктивних ФОП привласнювали.

Під час досудового розслідування проведено понад 30 обшуків за місцем мешкання фігурантів та колл-центрів, вилучено грошові кошти, понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Поліцейські зібрали докази щодо вчинення злочинів відносно 63 потерпілих, а сума збитків сягає близько 1 000 000 гривень. Правоохоронці вславлюють особи інших «заробітчан», що постраждали від дій шахраїв, в тому числі тих, які нині знаходяться за кордоном.

Наразі слідчим відділом Дарницького управління поліції завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт щодо злочинної організації з 16 осіб, які тривалий час займались шахрайськими діями. Підозрюваних звинувачують у вчиненні правопорушень передбачених ч. 1 та 2 ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ч. 4 ст. 190 – шахрайство та ч. 2 ст. 205-1 – підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва