У Києві судитимуть 21-річного наркодилера, який відправляв «подарунки» з наркотиками

На час слідства киянин перебував під вартою, йому загрожує до 12 років увязнення з конфіскацією майна.

У грудні минулого року, під час відпрацювання території Лісового масиву оперативні співробітники Деснянського управління поліції затримали 21-річного місцевого мешканця, який, через доставку таксі організував збут психотропних речовин, відправляючи їх у коробках в подарунковій упаковці.

Під час обшуків слідчі вилучили близько пів кілограма білої кристалічної речовини, пакетики з різнокольоровими пігулками, ваги та пакувальний матеріал.

Проведені експертизи показали, що вилучене – психотропні речовини: «Альфа-PVP», амфетамін та «4-ММС» «ПМА», «МДА».

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах, обіг якої заборонено. На час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Наразі обвинувальний акт скеровано до територіального суду для розгляду справи по суті. Киянину загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва