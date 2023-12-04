У Києві судитимуть 32-річного сумчанина, який намагався вбити знайомого

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 32-річного уродженця Сумської області за обвинуваченням у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений, перебуваючи у дворі одного з будинків у мікрорайоні «Нивки» вступив у конфлікт зі своїм 37-річним знайомим та заподіяв останньому проникаюче колото-різане поранення грудної клітини.

Потерпілий намагався самостійно затримати обвинуваченого, однак при спробі наздогнати останнього впав та втратив свідомість.

Пораненого чоловіка побачила випадкова перехожа, яка викликала швидку медичну допомогу.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі потерпілого вдалося врятувати.

Наразі обвинувачений перебуває у слідчому ізоляторі, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Шевченківського управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури