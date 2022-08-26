У Києві судитимуть адвоката, котрий вимагав хабар за вплив на патрульних поліцейських

Свої протиправні дії зловмисник оцінив у 77 тисяч гривень. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія сталась у червні поточного року. Тоді співробітники Голосіївського управління поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві за процесуального погодження Голосіївської окружної прокуратури викрили адвоката, який вимагав кошти за вплив на працівників патрульної поліції.

Правоохоронці з’ясували, що за юридичною консультацією до правозахисника звернулась жінка водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та щодо якого був складений адміністративний протокол. У ході бесіди з громадянкою по справі, юрист вимагав у неї сплатити йому 77 тисяч гривень для впливу на патрульних. У разі відмови від сплати коштів погрожував тим, що автомобіль заберуть на потреби ЗСУ та позбавлять чоловіка права керування транспортними засобами.

Поліцейські територіального підрозділу затримали 38-річного порушника під час отримання частини грошей у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального погодження Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. На час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Тепер порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва