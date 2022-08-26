У Києві судитимуть адвоката, котрий вимагав хабар за вплив на патрульних поліцейських

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Свої протиправні дії зловмисник оцінив у 77 тисяч гривень. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія сталась у червні поточного року. Тоді співробітники Голосіївського управління поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві за процесуального погодження Голосіївської окружної прокуратури викрили адвоката, який вимагав кошти за вплив на працівників патрульної поліції.

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Правоохоронці з’ясували, що за юридичною консультацією до правозахисника звернулась жінка водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та щодо якого був складений адміністративний протокол. У ході бесіди з громадянкою по справі, юрист вимагав у неї сплатити йому 77 тисяч гривень для впливу на патрульних. У разі відмови від сплати коштів погрожував тим, що автомобіль заберуть на потреби ЗСУ та позбавлять чоловіка права керування транспортними засобами.

Поліцейські територіального підрозділу затримали 38-річного порушника під час отримання частини грошей у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального погодження Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. На час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Тепер порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

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