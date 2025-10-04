У Києві судитимуть чоловіка, який до смерті забив битою свого знайомого

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні цього року до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про виявлення побитого чоловіка без свідомості.

Тоді на місці події правоохоронці встановили, що 45-річний потерпілий запросив до себе в гості знайомого й разом вони розпивали алкогольні напої.

У подальшому гість під надуманим приводом, що товариш нібито йому заборгував, спровокував конфлікт та бійку й дерев’яною битою жорстоко побив власника квартири.

Потерпілого госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, внутнішньомозковим крововиливом, численними забоями голови. Попри зусилля лікарів, від отриманих тілесних ушкоджень киянин за декілька днів помер.

За результатом комплексу розшукових заходів працівники кримінальної поліції Подільського управління поліції та столичного главку встановили й затримали за скоєння злочину 46-річного мешканця Житомира. Відомо, що чоловік раніше вже був судимий за вбивство, побиття та хуліганство. Слідчі вилучили в нього знаряддя злочину та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та днями скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

