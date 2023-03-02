У Києві судитимуть чоловіка, який фотографував для російських окупантів військові об’єкти

Фігурант за винагороду 1000 гривень погодився надавати необхідні для ворога фото та відео розміщення будівель у одному із регіонів держави. Правоохоронці зібрали відносно зловмисника необхідну доказову базу та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років в’язниці.

Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили та затримали чоловіка, котрий надавав інформацію державі-агресору про розміщення військових об’єктів в одній із областей держави. Зловмисником виявився 35-річний мешканець Луганщини.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант спілкувався з «замовником» через месенджер та отримував завдання про фото та відео зйомку військових об’єктів. Таким чином, чоловік співпрацював з ворогом, а за це отримав винагороду у 1000 гривень. Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби передати дані ворогу.

Зловмиснику повідомлено про підозру, у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 114-2 та ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів та з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, за відсутності ознак державної зради або шпигунства.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт з разом матеріалами кримінального провадження скеровано до суду для розгляду справи по суті. За рішенням суду фігурант перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва