У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав волонтера на ₴400 тис., розповідаючи про вигадану ампутацію ноги

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 29 — річного чоловіка, який тривалий час просив гроші на лікування у волонтера, що допомагав військовим (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Чоловік розповідав волонтерові вигадані історії, а потім просив про допомогу. Спершу це були незначні суми, однак з кожним разом апетити росли.

Розповідаючи про те, що він перебуває в зоні активних бойових дій, обвинувачений просив гроші на придбання медичних препаратів, лікування після поранення, операцію з ампутації ноги, на лікування до Німеччини, згодом уже протезування ноги, відновлення у реабілітаційному центрі. Таким чином чоловік отримав від волонтера 400 тис. гривень.

Про те, що усі історії вигадані, волонтер дізнався, коли отримав фото пораненої ноги, яке виявилось картинкою з Інтернету.

Наразі обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду для розгляду по суті.

Пресслужба Київської міської прокуратури