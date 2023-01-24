У Києві судитимуть чоловіка, який тяжко поранив ножем свою дружину

Зловмисник під час сварки вдарив жінку ножем у живіт. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці злочину.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріли провадження до суду. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років за ґратами.

Подія трапилася наприкінці листопада минулого року в Дніпровському районі. Тоді на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що у квартирі на вулиці Ірини Бекешкіної вони виявили жінку з ножовим пораненням. За вказаною адресою негайно прибули дільничні офіцери відділу поліції № 3 Дніпровського управління поліції та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці виявили потерпілу, яка повідомила, що її поранив ножем цивільний чоловік у квартирі на бульварі Перова. Жінка розповіла, що вони разом із чоловіком розпивали алкогольні напої, а згодом почали сваритися. У результаті зловмисник вдарив її ножем у живіт та пішов в іншу кімнату, а вона поїхала до знайомої, яка викликала «швидку», побачивши на одязі гості кров.

Медки госпіталізували жінку з проникаючим пораненням, а поліцейські одразу поїхали за адресою, що надала потерпіла. У квартирі дільничні офіцери виявили нетверезого підозрюваного, який спочатку запевняв, що нічого не пам’ятає, але зрештою зізнався в скоєному. Слідчо-оперативна група вилучила з оселі ймовірне знаряддя злочину — кухонний ніж та інші речові докази, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий киянин, 1978 року народження.

Слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період досудового розслідування чоловік перебував під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва