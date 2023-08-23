у києві судитимуть чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над своєю матір’ю

Зловмисник раніше притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності за приниження та погрози в бік 61-річної родички, але свою поведінку не змінив. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер порушнику загрожує до двох років в’язниці.

Наприкінці липня до Дніпровського управління поліції із заявою звернулась місцева мешканка та повідомила, що син продовжує вчиняти відносно неї домашнє насильство. Жінка розповіла правоохоронцям, що син постійно ображає її лайкою, психологічно принижує та погрожує побиттям.

Начальник сектору з протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк розповів, що правоохоронці раніше притягували 32-річного кривдника до адміністративної та кримінальної відповідальності за психологічне насильство відносно матері, але він свою поведінку не змінив:

«Ми з’ясували, що в родині постійно відбуваються конфлікти на побутовому ґрунті, а також через схильність чоловіка до вживання алкоголю. Крім цього, сімейні розбірки місцевий мешканець влаштовує в присутності свого неповнолітнього сина. Ми декілька разів притягували порушника до адміністративної відповідальності, а також він був фігурантом кримінального провадження через вчинення домашнього насильства і, відповідно до рішення суду, на початку року відбув покарання у вигляді 140 годин громадських робіт. Не дивлячись на це, зловмисник продовжив вичиняти протиправні дії, тож ми зібрали необхідну інформацію та передали слідчим, які розпочали нове кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Днями правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За скоєне раніше судимому за аналогічний злочини киянину загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва