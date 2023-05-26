У Києві судитимуть чоловіка, який вчиняв домашнє насильство щодо колишньої дружини

Протягом кількох місяців кривдник переховувався від слідства у Чернігівській області. Завдяки співпраці з місцевими правоохоронцями фігуранту повідомлено про підозру, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до Деснянського районного суду.

Минулого року до чергової частини Деснянського управління поліції надходили повідомлення від літньої жінки про те, що її колишній чоловік вчиняє щодо неї психологічне та фізичне домашнє насильство. Жінка розповіла, що 62-річний чоловік зловживає спиртними напоями, принижує, ображає нецензурною лайкою та б’є її. Для реагування на протиправні дії киянина виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству територіального підрозділу.

Під час документування інспектори встановили систематичність вчинення даного правопорушення, тож поліцейські передали зібрані матеріали слідчим з метою притягнення дебошира до кримінальної відповідальності.

У ході досудового розслідування, розпочатого за ст. 126 Кримінального кодексу України – домашнє насильство, киянин не з’являвся на виклики слідчого. Під час співпраці працівників відділу превенції та кримінальної поліції розшукуваного виявили у Чернігівській області, де він переховувався у родичів. Днями працівники поліції одного з сіл Новгород-Сіверського району передали розшукуваного поліцейським Деснянського управління поліції та слідчі повідомили йому про підозру.

Зібравши усі необхідні матеріали, правоохоронці скерували до Деснянського суду столиці обвинувальний акт відносно порушника для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва