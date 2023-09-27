У Києві судитимуть чоловіка, який вчиняв домашнє насильство відносно дружини

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за образи та погрози у бік 49-річної жінки, але на шлях виправлення не став. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер киянину загрожує до двох років в’язниці.

Наприкінці червня до Дніпровського управління поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що чоловік продовжує вчиняти відносно неї домашнє насильство. Жінка розповіла, що він ображає її лайкою, принижує, а також погрожує побити.

Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк, правоохоронці неодноразово притягували 55-річного порушника до адміністративної відповідальності за вчинення протиправних дій відносно дружини:

«За скоєне чоловік тричі відбувся штрафами, але своєї поведінки не змінив. Після отримання заяви від потерпілої щодо систематичного психологічного знущання зі сторони чоловіка ми передали інформацію слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Колеги зібрали необхідну доказову базу та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва