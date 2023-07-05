У Києві судитимуть чоловіка, який вчиняв домашнє насильство відносно своєї дружини

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за приниження та погрози в бік жінки, але на шлях виправлення не став. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Наприкінці травня до Дніпровського управління поліції із заявою звернулась місцева мешканка та повідомила, що чоловік продовжує вчиняти відносно неї домашнє насильство. Жінка розповіла, що він ображає її лайкою, психологічно принижує, а також погрожує побиттям.

Як розповів начальник сектору з протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк, правоохоронці декілька разів притягували 49-річного кривдника до адміністративної відповідальності за протиправні дії:

«Чоловік сплачував штраф, а також відбував адміністративний арешт, але свою поведінку не змінив та продовжив вчиняти домашнє насильство відносно дружини. Ми зібрали необхідну інформацію та передали слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Днями правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне раніше не судимому киянину загрожує двох років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва