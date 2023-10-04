У Києві судитимуть чоловіка, який завдав тяжких тілесних ушкоджень перехожому

Між незнайомцями виникла сварка, в результаті чого фігурант дарив потерпілого канцелярським ножем. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку червня поточного року до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Деревообробній між чоловіками сталась бійка, в результаті якої 51-річний чоловік отримав ножові поранення в груди. На місце події негайно прибули лікарі швидкої допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину.

Під час опитування свідків та проведення низки оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що потерпілий спілкувався зі своїм приятелем на вулиці. Згодом, до них підійшли двоє невідомих чоловіків та почали чіплятись провокуючи конфлікт. У подальшому, один із незнайомців дістав канцелярський ніж і завдав декілька ударів у груди чоловіку, після чого втік з місця події.

Оперативники Голосіївського управління поліції спільно з патрульними поліцейськими швидко встановили місцезнаходження нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми з законом за майнові злочини.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури зловмиснику було повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Обвинуваченому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва