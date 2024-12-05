У Києві судитимуть чотирьох наркодилерів, які організували виготовлення та збут амфетаміну

Налагодили незаконний бізнес четверо фігурантів, серед яких сімейна пара. Нарколабораторію вони обладнали у власній квартирі, а збували готовий «товар» за готівку під час особистих зустрічей з перевіреними клієнтами. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.

Викрили незаконну діяльність фігурантів у вересні поточного року оперативники Шевченківського управління поліції спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю, аналітиками кримінального аналізу та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що сімейна пара та двоє їх поплічників обладнали у квартирі нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини «амфетамін». Усе необхідне обладнання та прекурсори вони замовляли через Інтернет, а збували готову продукцію за готівку виключно довіреному колу клієнтів під час особистих зустрічей.

Тоді, слідчі Шевченківського управління поліції провели обшуки, під час яких вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, близько пів кілограма амфетаміну та фенілнітропропену, канабіс, гроші та автомобіль, який вони використовували у злочинній діяльності. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин, за цінами «чорного» ринку становить близько пів мільйона гривень.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили їм про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

– ч. 1 ст. 317 – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

– ч. 3 ст. 313 – викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

– ч. 1 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Наразі досудове розслідування завершено, слідчі скерували до суду обвинувальні акти. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва