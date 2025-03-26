У Києві судитимуть чотирьох спільників, які побили чоловіка та заволоділи його позашляховиком

Порушники запросили знайомого на відпочинок, натомість побили його та заволоділи автівкою потерпілого. Поліцейські затримали нападників, повідомили їм про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, подія відбулась наприкінці 2024 року у Деснянському районі столиці.

Тоді, до територіального управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його пограбували та заволоділи його автівкою Land Rover.

В ході подальших розшукових заходів та слідчих дій працівники поліції з’ясували, що 38-річний потерпілий приїхав на зустріч зі своїми двома знайомими для спільного відпочинку. Натомість чоловіки почали погрожувати товаришу, змушуючи перереєструвати автівку на одного з фігурантів. Чоловік відмовився, тож нападники та двоє їх спільників, які чекали на місці події, побили заявника, відібрали мобільний телефон, техпаспорт та ключі від автомобіля й поїхали з місця події на автомобілі потерпілого.

Протягом доби оперативники Главку та територіального управління поліції затримали двох зловмисників у Дарницькому районі столиці. Ними виявилися місцеві мешканці 28 та 33 років. Їх спільників, чоловіків 1980 та 1985 років народження поліцейські викрили згодом, провівши ряд розшукових заходів.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва, повідомили чотирьом фігурантам про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, скоєний в умовах воєнного стану. Наразі обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Порушникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва