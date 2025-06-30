У Києві судитимуть держвиконавців, завдяки яким з майна боржника незаконно зняли арешт

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника Оболонського відділу державної виконавчої служби міста Києва, головного державного виконавця, а також колишнього керівника одного з районних відділів виконавчої служби.

Встановлено, що у листопаді 2023 року до начальника Оболонського відділу державної виконавчої служби через знайомих звернувся колишній керівник іншого районного відділу виконавчої служби з проханням за 2500 доларів США допомогти зняти арешт з майна боржника. Чоловік заборгував майже 600 тис. гривень, які мав виплатити за рішенням суду. Виконавча служба арештувала дві його земельні ділянки, частину квартири та автомобіль.

Для зняття арешту з майна державний виконавець підробив від імені стягувачки заяву про те, що їй сплатили борг, вніс цю інформацію в електронну базу, що надалі стало підставою закрити виконавче провадження та скасувати арешт майна. Керівник завірив своїм підписом підроблену заяву про відсутність боргу, подану від імені жінки.

Після зняття арешту з майна боржник його продав, чим унеможливив примусове стягнення боргу.

За клопотанням прокуратури судом накладено арешт на усе майно, яке належить фігурантам. Також задоволено клопотання прокурора про відсторонення від посади головного державного виконавця.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Київської міської прокуратури