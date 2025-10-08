У Києві судитимуть двох молодиків, які до смерті побили чоловіка за зауваження щодо гучної поведінки

Зловмисникам загрожує до 10-ти років ув’язнення

Поліцейські завершили досудове розслідування за фактом жорстокого побиття 34-річного киянина, який від отриманих травм помер у лікарні. Одному з фігурантів також інкримінують крадіжку мобільного телефона у потерпілого.

Нагадаємо, влітку до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про виявлення 34-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями біля одного з місцевих спортивних майданчиків. Тоді медики доставили потерпілого у тяжкому стані до реанімаційного відділення, де згодом він помер.

Оперативники Святошинського управління поліції спільно з працівниками сектору кримінального аналізу встановили, що 34-річний чоловік зробив зауваження щодо гучної поведінки двом 24-річним молодикам, які розпивали алкоголь у дворі багатоповерхівки. За це зловмисники жорстоко побили киянина та втекли з місця події. Крім того, один з нападників поцупив мобільний телефон у побитого чоловіка.

Слідчі затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого. Також, одному з підозрюваних додатково інкриміновано крадіжку мобільного телефону, вчинену в умовах воєнного стану. На час слідства ділки перебували під вартою.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт відносно зловмисників до суду. За скоєний злочин їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва