У Києві судитимуть двох молодиків, які попросились до знайомих на ночівлю та пограбували їх

Зловмисники приїхали до столиці влаштуватись на роботу та зупинились на ніч у двох знайомих хлопців. Після спільного розпиття алкоголю «гості» побили господарів оселі, пограбували та втекли до Житомира. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.

У січні цього року фігурантів затримали оперативники Подільського управління поліції спільно з оперативниками карного розшуку столичного главку та аналітиками кримінального аналізу.

Тоді, двоє містян, 17 та 18 років розповіли правоохоронцям, що напередодні їм зателефонував знайомий, який попросив прийняти на декілька днів двох його друзів. Гості приїхали надвечір й вирішили влаштували застілля, яке тривало до середини ночі. Коли власники оселі зробили молодикам зауваження – ті накинулись на них з кулаками, а потім, тікаючи з квартири, прихопили речі власників житла: мобільні телефони, ноутбук, повербанки й інші пристрої, одяг, тощо.

За результатами комплексу розшукових заходів, поліцейські затримали підозрюваних у Житомирі в квартирі, де фігуранти планували переховатись. Викрадені речі потерпілих слідчі вилучили. Фігурантами виявилися молодики віком 20 та 24років, один з них раніше судимий за майнові злочини.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно із санкцією статті, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва