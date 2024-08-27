У Києві судитимуть двох торговців кокаїном, які отримували його із закладок на Закарпатті та пересилали до столиці у пилососі

Встановлено, що 31-річна жінка та 37-річний чоловік організували канал постачання кокаїну з країн Європи до України. Вони отримували наркотики із закладок на Закарпатті. Жінка їхала на автомобілі за наданими їй координатами, діставала із закладок пакети з кокаїном, а потім ховала їх у корпусі пилососу, який возила із собою. Після цього поштою відправляла пилосос із наркотиками до Києва.

У Києві обвинувачена призначала зустрічі клієнтам у ресторанах, куди приносила фасований кокаїн. Продавали товар великими партіями. Правоохоронці провели дві оперативні закупки, зокрема одну з них на 3000 доларів США, придбавши 50 г кокаїну.

У наркозбувачів під час обшуків вилучили близько 1 кг кокаїну, орієнтовна вартість якого за цінами «чорного» ринку сягає понад 250 тис доларів США.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури обвинувальний акт щодо жінки та її спільника за обвинуваченням у придбанні, зберіганні та збуті кокаїну скеровано до суду (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Обвинувачені перебувають під вартою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавленні волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура