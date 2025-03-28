У Києві судитимуть екскерівницю відділення банку, яка без відома клієнтів перевипустила картки та зняла з них майже ₴400 тис.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо вже колишньої керівниці територіального відділення одного з державних банків за обвинуваченням у заволодінні грошима клієнтів установи, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Встановлено, що 51-річна жінка у Києві за власною ініціативою формувала пакети документів клієнтів Донецького відділення банку задля перевипуску їх платіжних карток, направляла їх в це управління, згодом активувала картки, вносила інформацію, яка засвідчує одержання картки її власником та отримувала доступ до рахунків. Як наслідок з рахунків клієнтів банку зникло майже 400 тис. гривень.

Зазначимо, що усі люди, чиї картки були перевипущені, мешкають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном і до банківської установи не звертались. Махінації з їхніми документами помітила служба безпеки фінустанови та звернулась до правоохоронних органів. Співробітницю банку також звільнили з роботи.

Обвинувальний акт щодо жінки скеровано до суду для розгляду по суті.

Пресслужба Київської міської прокуратури