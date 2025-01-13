У Києві судитимуть експроректора університету, який за $2000 обіцяв військовозобов’язаному допомогти зі вступом до аспірантури

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо вже колишнього проректора одного зі столичних університетів за обвинуваченням в одержанні грошей за допомогу абітурієнту зі вступом до навчального закладу (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що харків’янин хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації.

Через знайомого він звернувся до проректора одного зі столичних університетів за інформацією щодо умов вступу. Посадовець пояснив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вплинути на членів приймальної комісії та допомогти, оцінивши свої «послуги» у 2000 доларів США.

Чоловіка затримали під час отримання грошей. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті. Обвинувачений вже не обіймає посаду проректора навчального закладу.

Пресслужба Київської міської прокуратури