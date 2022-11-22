У Києві судитимуть групу шахраїв, котрі організували діяльність фейкових обмінників

Обвинувальний акт щодо організатора злочинної діяльності та його спільниці скеровано до суду. Щодо інших учасників злочинної групи досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у вересні поточного року співробітники карного розшуку поліції Києва спільно з оперативниками Солом’янського, Шевченківського і Подільського управлінь поліції викрили групу зловмисників, яка за допомогою фейкових обмінників ошукала киян. До складу групи входило шість осіб.

Під час досудового розслідування було встановлено, що група діяла близько року. Серед спільників був організатора, так звані касири та кур’єри.

Правопорушники розміщували в Інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом. Проте, коли громадяни приїжджали за адресами розміщення обмінників і віддавали «працівникам» іноземну валюту для підрахунку, шахраї втікали через запасний вихід у приміщенні. Таким чином учасники угруповання ошукали сімох громадян на суму 122 000 євро та 282 000 доларів США.

Слідчі столичного главку поліції зібрали необхідну доказову базу та за процесуального керівництва Київської міської, Шевченківської, Подільської та Солом’янської окружної прокуратури повідомили шістьом фігурантам про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а також за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.

Наразі, щодо двох учасників злочинної групи – організатора та його спільниці, скеровано до суду обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження для розгляду справи по суті. Обвинуваченим загрожує від восьми до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щодо інших учасників злочинної групи досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва