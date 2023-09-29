у києві судитимуть групу шахраїв, які організували діяльність псевдообмінників

Таким чином зловмисники «заробили» 50 000 доларів США та 50 000 євро. За скоєння злочинів фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування слідчі столичного главку поліції встановили причетність групи осіб до шахрайських дій на території Печерського району. Правопорушники – це 36-річний житель Рівненської області, який виконував роль організатора, 24-річний мешканець Запоріжжя, 28-річний та 44-річний мешканці Чернігівщини.

Правоохоронці встановили, що протягом 2021-2023 років спільники організували діяльність псевдообмінників на території Печерського району. Вони орендували три приміщення та спеціально обладнали їх для здійснення своєї злочинної діяльності. Оголошення про свої послуги зловмисники розміщували на відповідних фінансових сайтах про обмін валюти за вигідним курсом. Таким чином вони «заробили» 50 тисяч доларів США та 50 тисяч євро.

Учасникам злочинної схеми було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та направлено обвинувальний акт до суду за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою; готування на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене повторно, організованою групою; закінчених замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді цілодобового та нічного домашнього арешту та тримання під вартою. Зловмисникам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва