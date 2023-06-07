У Києві судитимуть колишнього співробітника фірми, який викрадав турнікети

Слідчі довели причетність парубка до 47 епізодів злочинної діяльності. Своїми діями зловмисник наніс фірмі понад 1 000 000 гривень збитків. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У квітні цього року до чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся власник одного із столичних підприємств з повідомленням про крадіжку турнікетів, які виготовляються на підприємстві. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала порушення.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці з’ясували, що колишній працівник протягом восьми місяців викрадав турнікети з товариства, яке їх виготовляє, з метою подальшого продажу іншим особам для особистого збагачення:

«Парубок працював в установі на підставі трудового договору в приміщенні виробничого цеху на вулиці Полковника Шутова, де виконував замовлення з лазерної обрізки джгутів-турнікетів. Зловмисник наніс підприємцю понад 1 000 000 гривень матеріальної шкоди. Затриманий – мешканець Вінницької області, 1999 року народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру.

«Наразі досудове розслідування завершено. Ми скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до Шевченківського районного суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва