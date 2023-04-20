У Києві судитимуть кривдника, який порушив обмежувальний припис

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення чоловіком домашнього насильства щодо його колишньої співмешканки. Фігуранту вручили обмежувальний припис, однак він порушив його заборони.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року слідчі Святошинського управління поліції скерували до суду обвинувальний акт відносно 33-річного киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно колишньої співмешканки.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що конфлікт між колишніми розпочався через відмову жінки поновити стосунки. Тоді дебошир приходив до жертви з’ясувати стосунки, в чого ображав її нецензурною лайкою та розбивав вікна у квартирі.

Зловмисника неодноразово притягували до адміністративної відповідальності та проводили з ним профілактичні бесіди. Після чергового сімейного скандалу слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру у вчиненні систематичного домашнього насильства.

За рішенням Святошинського районного суду поліцейські вручили кривднику обмежувальний припис, який забороняє йому протягом шести місяців наближатися до місця проживання потерпілої на відстань менше 200 метрів, а також будь-яким способом контактувати з нею. Однак, чоловік вкотре вчинив скандал біля будинку, де проживає жертва, та розбив вікно квартири.

Дізнавачі під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно фігуранта за ст. 390-1 Кримінального кодексу України – невиконання обмежувальних приписів. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва