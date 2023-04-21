У Києві судитимуть кривдника, який вчиняв домашнє насильство щодо матері

Чоловік систематично знущався над своєю родичкою та відмовлявся проходити корекційну програму для кривдників. Фігуранту загрожує арешт до шести місяців або до двох років тюремного ув’язнення.

Минулого року до чергової частини Оболонського управління поліції надходили повідомлення від літньої жінки про те, що її син вчиняє щодо неї психологічне домашнє насильство. Жінка розповіла, що 37-річний чоловік висловлювався до неї нецензурними словами, принижував та вчиняв психологічний тиск.

Поліцейські сектору протидії домашнього насильства складали на чоловіка адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства та провели з ним профілактичну бесіду. Проте протиправні дії чоловіка повторювались.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. За рішенням суду чоловік був зобов’язаний пройти корекційну програму для кривдників, але ігнорував покарання та жодного разу не з’явився у відповідній установі.

Місцевому мешканцю дізнавачі Оболонського управління поліції повідомили про підозру за ст. 390-1 Кримінального кодексу України – невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників та зібравши усі необхідні матеріали, скерували до суду обвинувальний акт відносно порушника для розгляду справи. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва