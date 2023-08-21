у києві судитимуть мешканця деснянського району, який вчиняв домашнє насильство над батьком

Чоловік систематично висловлювався лайкою, принижував та погрожував розправою родичу. Слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

До Деснянського управління поліції від 67-річного киянина надійшло кілька повідомлень про домашнє насильство у квартирі на вулиці Сержа Лифаря. На місце події оперативно виїздила мобільна група протидії домашньому насильству, яка фіксувала адміністративні правопорушення.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Микита Щур, фігурант спільно зі своїм братом протягом близько півроку систематично вчиняють домашнє насильство відносно свого батька:

«Інспектори сектору протидії домашньому насильству встановили, що киянин, 1982 року народження, під час спільного проживання систематично ображає, принижує та погрожує батькові фізичною розправою. За скоєне кривдника притягнуто до відповідальності за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також складено відносно нього термінові заборонні приписи. На шлях виправлення чоловік не став, тож у подальшому за даним фактом ми розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство А в липні слідчі повідомили про підозру його рідному брату, 1985 року народження, який підозрюється у аналогічному злочині».

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили 41-річному фігуранту про підозру. Провівши усі необхідні слідчі дії поліцейські завершили досудове розслідування та направили кримінальне провадження з обвинувальним актом до районного суду для розгляду справи про суті. За скоєне киянину загрожує до двох років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва