У Києві судитимуть молодика, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири «зрадника»

Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 23-річного киянина, який підпалив двері квартири, виконуючи завдання фейкових працівників СБУ (ч. 2 ст. 194 КК України).

Встановлено, що діючи за вказівкою особи, яка представилась працівником української спецслужби та запропонувала співпрацю, обвинувачений підпалив двері квартири, де начебто мешкає людина, що вчиняє злочини проти України.

Відтак, використовуючи придбаний розпалювач вогню, обвинувачений облив ним двері та підпалив. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури