У Києві судитимуть наркодилера у якого вилучили 10 кг канабісу та 4 кг насіння канабісу

Печерською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканець міста Черкаси за обвинувачення у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що фігурант організував незаконну схему щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом залишення так званих «мастер-кладів».

Чоловіка затримали під час чергової спроби зробити закладку. В ході санкціоновано обшуку його автомобіля в багажнику виявлено 8 кг канабісу та предмети необхідні для здійснення «закладок».

За місцем мешкання злочинця проведено обшуки та виявлено канабіс вагою 2 кг, 4 кг насіння канабісу та приналежності для виготовлення пакування наркотичних засобів, зіп-пакети, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Пресслужба Київської міської прокуратури