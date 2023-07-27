У Києві судитимуть неповнолітнього торгівця вогнепальною зброєю

Правоохоронці провели оперативні закупки та довели причетність молодика до скоєння злочину. За переробку та незаконний збут зброї фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Шевченківського управління поліції спільно із оперативниками викрили хлопця, який закупляв сигнально-шумові пістолети та перероблював їх на вогнепальну зброю з метою подальшого збуту.

Як розповіла старша слідча Шевченківського управління поліції Тетяна Шаблій, правоохоронці провели оперативні закупки та довели причетність парубка до скоєння злочину:

«У рамках досудового розслідування ми встановили, що 17-річний хлопець за місцем мешкання у місті Дніпро, облаштував так звану майстерню з переробки зброї, яку потім продавав по різних регіонах України. Під час санкціонованого обшуку ми вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі до зброї, знаряддя для її переробки, а також інші речові докази».

Слідчими, за погодженням із Шевченківською окружною прокуратурою, фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 – зберігання, збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та ч. 2 ст. 263-1 – незаконна переробка вогнепальної зброї Кримінального кодексу України.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі», – додала слідча.

Відділ комунікації поліції Києва